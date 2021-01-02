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أمريكا: ارتفاع إصابات كورونا بنسبة 8ر0% في 24 ساعة

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أمريكا: ارتفاع إصابات كورونا بنسبة 8ر0% في 24 ساعة أمريكا: ارتفاع إصابات كورونا بنسبة 8ر0% في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

03:12 م السبت 02 يناير 2021

واشنطن- (د ب أ):

ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بنسبة 8ر0% خلال 24 ساعة حتى الساعة السادسة و23 دقيقة صباح اليوم السبت بتوقيت نيويورك، لتصل إلى 1ر20 مليون حالة إصابة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني أقل من متوسط الزيادة على مدار الأسبوع الماضي، وهو 1% .

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بواقع 34ر2مليون إصابة، بزيادة نسبتها 2%، مقارنة بالوقت نفسه في اليوم السابق.

وشهدت ولاية "ويست فيرجينيا" زيادة بنسبة 9ر2% في الإصابات مقارنة بالوقت نفسه أمس الجمعة، ليرتفع إجمالي الإصابات بها إلى 87 ألفا و820 حالة.

كما سجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد وفيات جرى تسجيله في الـ24 ساعة الماضية، حيث توفي بها 377 شخصا جراء .

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مصراوي Masrawy

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