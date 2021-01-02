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الأمور المستعجلة ترفض دعوى حذف محمد رمضان من نقابة الممثلين

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الأمور المستعجلة ترفض دعوى حذف محمد رمضان من نقابة الممثلين الأمور المستعجلة ترفض دعوى حذف محمد رمضان من نقابة الممثلين

مصراوي Masrawy

03:06 م السبت 02 يناير 2021

كتب- محمود السعيد:

قضت محكمة الأمور المستعجلة، اليوم السبت، بشطب دعوى تطالب بشطب الفنان محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "إساءته للشعب المصري" ونشر صورة مع ممثل إسرائيلي شهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء الحكم لعدم حضور مقيم الدعوى، اليوم السبت.

وقال المحامي هاني جاد، مقيم الدعوى إن محمد رمضان ظهر بصورة على وسائل التواصل الاجتماعي تجمعه وأحد أشهر الممثلين "عومير أدام" في الكيان الصهيوني ونشرها على حسابه ضاربا بذلك كافة الأعراف وضاربا بذلك شعور المصريين ومدى كراهية المصريين للكيان الصهيوني في تحد سافر غير مسئول، وخلاف تلك الصورة كانت أعماله التي "لا ترقى حتى أن تكون بهلوانية لا فنية متعمدا إثارة الفتن بين الشعب المصري سواء بأعماله على الشاشات أو صور منشورة له والذي أصبح سرطانا يهدم ما هو باق من أخلاق أو من انتماء للدولة".

وطالب مقدم الدعوى بمنع ظهور محمد رمضان على القنوات الرسمية للدولة وكذلك القنوات الفضائية ومنعه من إقامة أية حفلات غنائية داخل الأراضي المصرية أو تصوير أي أعمال فنية داخل وشطبه من نقابة المهن الموسيقية والسينمائية.

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