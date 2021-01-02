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للحد من كورونا..مجلس الدولة يشدد على الالتزام بإجراءات الوقاية داخل محاكم كفر الشيخ

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للحد من كورونا..مجلس الدولة يشدد على الالتزام بإجراءات الوقاية داخل محاكم كفر الشيخ للحد من كورونا..مجلس الدولة يشدد على الالتزام بإجراءات الوقاية داخل محاكم كفر الشيخ

مصراوي Masrawy

02:56 م السبت 02 يناير 2021

كتب- محمود الشوربجي:

شهدت ساحة محاكم مجلس الدولة بكفر الشيخ، اليوم السبت، انتظام في العمل، داخل محاكم مجلس الدولة، مصحوبًا بإجراءات مشددة على بوابة الدخول فلم يسمح للدخول إلا لمن له صفة ودعوى قضائية، ومرتديًا الكمامة الواقية التي نص قرار رئيس الوزراء بتوقيع عقوبة الغرامة 4 اَلاف جنيه للمخالف، بناء على تعليمات المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة.

وعقم عدد من العاملين بمقرات مجلس الدولة، منصات القضاء بقاعات المحاكم المختلفة، والتي يعتليها القضاة، لنظر القضايا المستعجلة، ويقف بجانبها المتقاضين، باستخدام مطهرات لتعقيم المكان، وللحفاظ على تطهير القاعات وأركان المجلس من الأمراض والأوبئة المنتشرة.

وشددت الأمانة العامة للمجلس برئاسة المستشار طه كرسوع المتحدث الرسمي، علي عقد جلسات المحاكم وفقا لقواعد التباعد الاجتماعي ومراعاة المسافات المناسبة لمنع انتشار أي عدوى بين المتقاضين وكذلك الموظفين لمواجهة انتشار الفيروس، وعلى ضرورة ارتداء الكمامات أثناء انعقاد الجلسات وسير مجريات العمل بالمجلس ضمن إجراءاتها الاحترازية الخاصة بمجابهة الفيروس.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لمحاربة ، وحرص مجلس الدولة، على تطهير مقر المجلس وتعقيمه، حرصًا على سلامة العاملين بالمجلس من القضاة والإداريين والسكرتارية والأمن والمتقاضين وغيرهم من الزائرين لمقر المجلس.

تأتي هذه الخطوة في إطار اتباع تعليمات الدولة في الحفاظ على نظافة وتطهير المصالح والهيئات الحكومية، لمحاربة انتشار فيروس كورونا.

مجلس الدولة

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كورونا.. لحظة بلحظة

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