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أمن المنافذ: ضبط 7 قضايا تهريب بقيمة 2.5 مليون جنيه.. وتنفيذ 191حكمًا قضائيًا

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أمن المنافذ: ضبط 7 قضايا تهريب بقيمة 2.5 مليون جنيه.. وتنفيذ 191حكمًا قضائيًا أمن المنافذ: ضبط 7 قضايا تهريب بقيمة 2.5 مليون جنيه.. وتنفيذ 191حكمًا قضائيًا

مصراوي Masrawy

02:55 م السبت 02 يناير 2021

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط7 قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية – قطع غيار سيارات نقل متنوعة)، وضبط 3 قضايا، في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة.

وفي مجال الأمن العام، ضبط 18 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي)، وتحرير 1189 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 191 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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