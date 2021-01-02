أخبار عاجلة

وزير التنمية المحلية يهنئ وزيرة الهجرة بمناسبة عيد الميلاد المجيد -
"انقلاب فاشل وجمهورية الموز".. كيف علق كبار السياسيين في أمريكا على أحداث واشنطن؟ -
قادة أوروبيون يعبرون عن قلقهم تجاه العنف في مبنى الكابيتول الأمريكي -
الرئيس اليمني يثمّن الجهود الأممية لتحقيق السلام ودعم الحكومة الجديدة -
بومبيو يدين الاقتحام "غير المقبول" للكونجرس -
العربية: تويتر يعلق حساب ترامب لمدة 12 ساعة -
كل ما تريد معرفته عن "العين الكسولة".. وإليك العلاج -
بيلوسي: الكونجرس سيعود للانعقاد الليلة للمصادقة على نتائج الانتخابات -
بعد فوضى واشنطن.. "تويتر" يدخل على الخط بقرار وإجراءات سريعة -
ضبط عمالة تبيع التبغ وشرائح الاتصال من دون أسماء في الطائف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الصحة: إجراء أكثر من 27 ألف فحص مخبري جديد

Print
دعت الوزارة الجميعَ إلى الحرص على غسل اليدين ولبس الكمامة

الصحة: إجراء أكثر من 27 ألف فحص مخبري جديد

أعلنت وزارة الصحة، عن إجراء أكثر من 27 ألف فحص مخبري لفيروس كورونا.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من ، كما يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية، أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويُستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجددت "الصحة" التوصية لكل من لديه أعراض بالتوجه لعيادات "تطمن" التي هيّأتها (الصحة) لخدمة مَن يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز "تأكد" التي خصصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب؛ وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل؛ بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتساب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم السبت، تسجيل (101) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)؛ ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (362979) حالة، من بينها (2477) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (354) حالة حرجة، كما تم تسجيل (182) حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل عدد المتعافين -ولله الحمد- إلى (354263) حالة.

وبلغ عدد الوفيات (6239) حالة، بإضافة (9) حالات وفاة جديدة" يرحمهم الله جميعًا؛ "لافتةً إلى أنه تم إجراء (27169) فحصًا مخبريًّا جديدًا.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الملك يشيد بوعي المواطن ومساهمته في الحد من انتشار فيروس كورونا

الملك يشيد بوعي المواطن ومساهمته في الحد من انتشار فيروس كورونا

الصحة تجيب.. لماذا يزيد تعاطي التبغ من احتمالية انتقال فيروس كورونا؟

الصحة تجيب.. لماذا يزيد تعاطي التبغ من احتمالية انتقال فيروس كورونا؟

الإعلامية نجوى إبراهيم تتعافى من فيروس كورونا.. وهذا موعد عودتها لـ "التاسعة"

الإعلامية نجوى إبراهيم تتعافى من فيروس كورونا.. وهذا موعد عودتها لـ "التاسعة"

6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في دمياط

6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في دمياط

شبكة عيون الإخبارية