أخبار عاجلة

وزير التنمية المحلية يهنئ وزيرة الهجرة بمناسبة عيد الميلاد المجيد -
"انقلاب فاشل وجمهورية الموز".. كيف علق كبار السياسيين في أمريكا على أحداث واشنطن؟ -
قادة أوروبيون يعبرون عن قلقهم تجاه العنف في مبنى الكابيتول الأمريكي -
الرئيس اليمني يثمّن الجهود الأممية لتحقيق السلام ودعم الحكومة الجديدة -
بومبيو يدين الاقتحام "غير المقبول" للكونجرس -
العربية: تويتر يعلق حساب ترامب لمدة 12 ساعة -
كل ما تريد معرفته عن "العين الكسولة".. وإليك العلاج -
بيلوسي: الكونجرس سيعود للانعقاد الليلة للمصادقة على نتائج الانتخابات -
بعد فوضى واشنطن.. "تويتر" يدخل على الخط بقرار وإجراءات سريعة -
ضبط عمالة تبيع التبغ وشرائح الاتصال من دون أسماء في الطائف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

سقوط منتحل صفة رجل الأمن والمتباهي بالرشاش.. جناة بقبضة "الأمن العام"

Print
سقوط منتحل صفة رجل الأمن والمتباهي بالرشاش.. جناة بقبضة "الأمن العام" سقوط منتحل صفة رجل الأمن والمتباهي بالرشاش.. جناة بقبضة "الأمن العام"
بينهم مواطنان أتلفا "ساهر" وسرقا البطاريات وآخرُ سطا على محل بتهديد السلاح

سقوط منتحل صفة رجل الأمن والمتباهي بالرشاش.. جناة بقبضة

نشر حساب الأمن العام في "تويتر"، تفاصيل إلقاء القبض على مرتكبي عدد من الجرائم المختلفة؛ حيث تم القبض على مواطن ومقيم من الجنسية السودانية، تورطا بانتحال صفة رجل أمن وسلب مبلغ بقيمة ثمانية آلاف ريال من مقيم.

وقال "الأمن العام": "تم القبض على مواطنيْن امتهنا تكسير زجاج المركبات وسرقة ما بداخلها من مبالغ مالية ومقتنيات شخصية، كما تم القبض على مواطن انتحل صفة رجل أمن، وتهجم بسلاح ناري على وافد يعمل بمحل تجاري واستولى على مبلغ مالي".

وأضاف: "تم القبض على مواطنيْن قاما بإتلاف كاميرات الرصد الآلي "ساهر" وسرقة بطاريات الشحن الخاصة بها وبيعها، كما تم القبض على مواطن يقوم بالسطو على محل تجاري وسلب مبلغ مالي تحت تهديد السلاح".

وأردف: "تم القبض على مواطن يحمل سلاحًا من نوع رشاش، ويطلق النار في الهواء ويتباهى وبحوزته مبلغ مالي، وتوثيق ذلك ونشره".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الرئيس اليمني يثمّن الجهود الأممية لتحقيق السلام ودعم الحكومة الجديدة

الرئيس اليمني يثمّن الجهود الأممية لتحقيق السلام ودعم الحكومة الجديدة

بعد فوضى واشنطن.. "تويتر" يدخل على الخط بقرار وإجراءات سريعة

بعد فوضى واشنطن.. "تويتر" يدخل على الخط بقرار وإجراءات سريعة

ضبط عمالة تبيع التبغ وشرائح الاتصال من دون أسماء في الطائف

ضبط عمالة تبيع التبغ وشرائح الاتصال من دون أسماء في الطائف

سقوط عربة معلقة بملاهي مهرجان المخواة الشتوي

سقوط عربة معلقة بملاهي مهرجان المخواة الشتوي

شبكة عيون الإخبارية