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قائد عسكري ايراني: سنرد على أي عمل عدواني بضربة حاسمة وقوية

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قائد عسكري ايراني: سنرد على أي عمل عدواني بضربة حاسمة وقوية قائد عسكري ايراني: سنرد على أي عمل عدواني بضربة حاسمة وقوية

مصراوي Masrawy

02:52 م السبت 02 يناير 2021

طهران- (د ب ا):

أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية الإيراني اللواء حسين سلامي، اليوم السبت، أن بلاده سترد على أي عمل عدواني بضربة حاسمة وقوية.

جاء تصريح سلامي والأدميرال علي رضا تنكسيري قائد بحرية حرس الثورة، خلال زيارة الوحدات والمنظومات والتجهيزات العسكرية في جزيرة أبو موسى لتقييم مستوى الجاهزية الدفاعية والقتالية للوحدات، وذلك بالتزامن مع الذكرى الأولى لمقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني في الثالث من يناير العام الماضي .

وفي تصريح له، قال اللواء سلامي" لقد أثبتنا عملياً وأعلنا أننا سنرد على أي عمل يتخذه العدو ضدنا بضربة مماثلة وحاسمة وقوية، وقد ثبت في كثير من الأحيان أننا لا نترك أي تهديد أو عدوان من قبل العدو يمر دون رد"،بحسب وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية.

وردت إيران على مقتل سليماني بطائرة مسيرة مع ابو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي بقصف صاروخي لقاعدة عين الاسد بالعراق التي ينتشر فيها جنود امريكيين.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، دفع قرار الرئيس الأمريكي دونالد باستهداف سليماني البلدين إلى حافة الحرب، مما صعد ازمة امنية في الخليج العربي بدأت عندما تخلى ترامب عن الاتفاق النووي المبرم في عام2015.

وفي الأسبوع الماضي، نشرت واشنطن طائرتين قاذفتين من طراز بي -52 في الخليج العربي في استعراض للقوة،بحسب بلومبرج.

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