تركيا: سقوط 4 من رعايانا بين قتيل وجريح في هجوم انتحاري في الصومال

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مصراوي Masrawy

إسطنبول- (د ب أ):

أعلنت وزارة الخارجية التركية أن أحد رعاياها لقي حتفه في الصومال في تفجير انتحاري استهدف موقع بناء، ليرتفع إجمالي القتلى إلى أربعة أشخاص.

وأضاف البيان أن أربعة مواطنين أتراك على الأقل أصيبوا أيضا في الهجوم.

وأضافت الخارجية التركية أن المهاجم الانتحاري قاد "سيارة مليئة بالقنابل" إلى موقع شق طريق تمتلكه شركة تركية.

وجاء في البيان: "ندين بأشد العبارات هذا الهجوم الشنيع"، مضيفة أن أنقرة سوف تدعم الصومال "الشقيق" حكومة وشعبا.

كان مصدر بالشرطة الصومالية قد أعلن عن مقتل ثلاثة أشخاص واصابة شخص تركي في هجوم انتحاري اليوم السبت استهدف مواطنين أتراك في البلاد، مضيفا ان المهاجم لقى حتفه.

وأعلنت جماعة الشباب الصومالية المسؤولية عن الهجوم.