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مفاوض أفغاني: طالبان ليست مستعدة لوقف إطلاق النار

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مفاوض أفغاني: طالبان ليست مستعدة لوقف إطلاق النار مفاوض أفغاني: طالبان ليست مستعدة لوقف إطلاق النار

مصراوي Masrawy

02:25 م السبت 02 يناير 2021

كابول- (د ب أ):

كشف محفوظ منصور، أحد أعضاء فريق الأفغانية، الذي يتفاوض مع حركة طالبان اليوم السبت عن عدم استعداد الحركة بعد لأي وقف لإطلاق النار، فيما يستعد الفريقان لاستئناف المحادثات الأسبوع المقبل.

وحذر منصور الحكومة من أن غالبية أفراد قوات طالبان يعتقدون أنه يمكنهم السيطرة على السلطة عسكريا وتلك "عقلية خطيرة".

وكان الجانبان قد بدآ المحادثات العام الماضي بهدف ترسيخ وقف إطلاق النار، مما مهد الطريق أمام تشكيل حكومة ديمقراطية عندما تنسحب القوات الأجنبية من البلاد.

وكانت أمريكا قد توصلت سابقا إلى اتفاق مع طالبان، حيث ستحاول القوات الأمريكية والأخرى التابعة لطالبان الحد من الهجمات.

وعلى الرغم من أن كابول تقود المحادثات الحالية، مازالت الولايات المتحدة تضطلع بدور التنسيق بوصفها محتل عسكري بارز.

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