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هنية يبعث رسالة إلى عباس لإنهاء الانقسام الفلسطيني

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هنية يبعث رسالة إلى عباس لإنهاء الانقسام الفلسطيني هنية يبعث رسالة إلى عباس لإنهاء الانقسام الفلسطيني

مصراوي Masrawy

02:24 م السبت 02 يناير 2021

رام الله- (د ب أ):

تسلم رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس رسالة خطية من رئيس حركة حماس إسماعيل هنية بشأن إجراء انتخابات عامة متتالية.

وأعرب عباس، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، عن ترحيبه بما جاء في رسالة حماس "بشأن إنهاء الانقسام وبناء الشراكة وتحقيق الوحدة الوطنية من خلال انتخابات ديمقراطية بالتمثيل النسبي الكامل، انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بالتتالي والترابط".

وأكد عباس على التزام حركة فتح بمسار "بناء الشراكة والوحدة الوطنية" لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007.

وقرر عباس دعوة حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية، للاجتماع به لبحث الإجراءات الواجبة الاتباع لإصدار المراسيم الخاصة بالانتخابات وفق القانون.

وتوجه عباس بالشكر إلى "الشقيقة التي ترعى ملف المصالحة، والشكر موصول للدول الشقيقة والصديقة، قطر وتركيا وروسيا والأردن التي أسهمت بجهودها الخيرة في تقريب وجهات النظر والتوصل إلى الاتفاق المذكور".

وأعلنت حماس في بيان صدر عن هنية أمس الجمعة عن مساع لاستئناف الحوار الوطني لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

ولم تجر أي انتخابات فلسطينية عامة منذ إجراء انتخابات المجلس التشريعي (البرلمان) مطلع عام 2006 التي فازت بها حماس فيما جرت قبل ذلك آخر انتخابات رئاسية وفاز فيها عباس.

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