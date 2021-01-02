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تأجيل محاكمة 11 متهمًا في قضية "فساد القمح" لـ 27 يناير

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تأجيل محاكمة 11 متهمًا في قضية "فساد القمح" لـ 27 يناير تأجيل محاكمة 11 متهمًا في قضية "فساد القمح" لـ 27 يناير

مصراوي Masrawy

02:23 م السبت 02 يناير 2021

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، تأجيل نظر محاكمة 11 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد القمح الكبرى"، لجلسة 27 يناير الجاري، لمرافعة الدفاع.

وأحال النائب العام، 11 مسئولًا عن صوامع الأقماح و2 آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاستيلاء على 104 ملايين جنيه.

وتضمن أمر الإحالة انفراد المتهم الأول (هارب) بتسهيل الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة لصالح عدة أفراد على رأسهم عبد الغفار محمد السلاموني - نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب (هارب) ومحمد كامل محمد أبو حشيش - مالك شونة أبناء الجيزة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين من الأول حتى الحادي عشر، كونهم موظفين عموميين "أعضاء لجنتي الفرز والاستلام بموجب القرار الوزاري المشترك رقم 64 لسنة 2016 وأمناء عهد صومعة إرم وشونة أبناء الجيزة "سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين" وهي إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

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