الإعلامية نانسي نور تعلن إصابتها بفيروس كورونا

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

أعلنت الإعلامية "نانسي نور"، اليوم السبت، إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت عبر خاصية "ستوري" على حسابها الشخصي على "إنستجرام:"لقد أثبتت إصابتي بكوفيد-19".

وتابعت: "لكل من تعامل معي الأيام الأخيرة، عليه فحص نفسه"، مضيفة: "حافظوا على نفسكم، وابقوا في أمان".

وكانت الإعلامية ياسمين سعيد قد أعلنت أمس إصابتها بفيروس كورونا، فيما يخضع حاليا الإعلامي وائل الإبراشي للعلاج من فيروس كورونا بأحد المستشفيات الخاصة، فيما تتواجد الإعلامية نجوى إبراهيم بمنزلها حاليا جراء إصابتها بكورونا.

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