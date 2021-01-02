تأجيل محاكمة المتهم بقتل سيدة حرقًا في الإسكندرية لجلسة 1 فبراير

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الإسكندرية– محمد عامر:

قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد حماد عبدالهادي، وعضوية المستشارين عبدالعظيم صادق ومحمد فؤاد، اليوم السبت، تأجيل محاكمة المتهم بقتل سيدة حرقًا إلى جلسة 1 فبراير المقبل.

كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة "إبراهيم.ا" إلى محاكمة عاجلة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لسامية حجازي، ربة منزل، حرقًا.

وتبين من التحقيقات أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليها، انتقامًا من اتهامها إياه بسرقة منقولات من جيرانها، وأعد لذلك كمية من مادة "البنزين" سريعة الاشتعال وقداحة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم المذكور اقتحم غرفة نومها، وسكب عليها "البنزين" وسحبها عنوة إلى خارج المسكن ثم أشعل النار فيها محدثًا إصابتها التي أودت بحياتها قاصدًا بذلك قتلها.