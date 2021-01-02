تجاهلت الإجراءات الاحترازية.. إغلاق 42 حضانة في بني سويف

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بني سويف- حمدي سليمان:

أعلنت إحسان أبوزيد، وكيل وزارة التضامن بمحافظة بني سويف، إغلاق 42 حضانة بمراكز المحافظة، لعدم اتباعها الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت وكيل وزارة التضامن، أن الجولة المفاجئة للجنة المكلفة بالمرور على الحضانات كشفت عدم التزام 12 حضانة بمدينة بني سويف بالتعليمات، والإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، إضافة إلى 10 حضانات بمركز بني سويف، و 5 حضانات بببا، و4 بالفشن و 4 بمركز ناصر، و5 في إهناسيا، و حضانتين بالواسطى.