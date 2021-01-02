تداول 16 سفينة وتفريغ 19 ألف طن ذرة بميناء دمياط

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مصراوي Masrawy

دمياط- محمد إبراهيم:

شهدت هيئة ميناء دمياط تداول 16 سفينة حاويات وبضائع عامة، اليوم السبت، تزامنًا مع استقرار حالة الطقس، وانتعاش حركة الملاحة.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، أن حركة الصادر من البضائع تضمنت 7506 طن يوريا و5580 طن فوسفات، و2350 طن أسمنت و502 طن رمل و3850 طن كوارتز.

وأضاف المركز، أن حركة الوارد شملت 19450 طن ذرة و2837 طن حديد، وبلغ إجمالي حركة الصادر 1104 حاويات مكافئة، والوارد 381 حاوية.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 151173 طنًا، بينما في مخازن القطاع الخاص 50921 طنًا.