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سنفتقد إبداعاته.. نجيب ساويرس ينعى السيناريست وحيد حامد

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مصراوي Masrawy

01:52 م السبت 02 يناير 2021

كتب- محمد نصار:

نعى رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، الكاتب والسيناريست وحيد حامد، والذي توفي اليوم السبت عن عمر ناهز 77 عاما.

وكتب ساويرس عبر حسابه على موقع تويتر: "الله يرحمه، اتكرم في مهرجان القاهرة السينمائي من أسابيع قليلة في مشهد مؤثر جدا، سنفتقده ونفتقد إبداعاته".

يعد الراحل وحيد حامد أحد أشهر نجوم الكتابة في والعالم العربي، وتعاون مع كبار نجوم التمثيل والإخراج، وقدم للسينما عشرات الأفلام المميزة والمهمة، واعتاد الدخول إلى عش الدبابير، بمناقشة المسكوت عنه دائمًا.

وتم تكريمه في الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي انقضت فعالياتها قبل أيام، وحصل على جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، وهو التكريم الذي أسعده، وأهداه لكل من ساعدوه ووقفوا إلى جواره في بداية المشوار.

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تابع تغطية مصراوي لوفاة الكاتب الكبير وحيد حامد.. اضغط هنا
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