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تفاصيل تطورات الحالة الصحية لـ"الإبراشي" ونجوى إبراهيم بعد إصابتهما بكورونا

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تفاصيل تطورات الحالة الصحية لـ"الإبراشي" ونجوى إبراهيم بعد إصابتهما بكورونا تفاصيل تطورات الحالة الصحية لـ"الإبراشي" ونجوى إبراهيم بعد إصابتهما بكورونا

مصراوي Masrawy

01:48 م السبت 02 يناير 2021

كتب- مصراوي:

كشف مصدر مقرب من الإعلاميين وائل الإبراشي ونجوى إبراهيم، تطورات الحالة الصحية للثنائي بعد إصابتهما بفيروس كورونا.

وقال المصدر لمصراوي، اليوم، إن الإعلامي وائل الإبراشي يمكث حاليا في غرفة عادية وحالته مستقرة بعد أن كان قد نُقل إلى الرعاية المركزة في وقت سابق، حيث تحسنت حالته خلال الـ48 ساعة الماضية.

يأتي هذا فيما أعلنت الصفحة الرسمية للإعلامي وائل الإبراشي، أن حالته الصحية الآن مستقرة داخل غرفة (عادية) وليس داخل غرفة (رعاية مركزة ) بمستشفي زايد التخصصي.

وأكدت أن الإبراشي حالته مستقرة الآن بعد أن تمكنت كورونا من التهام جزء كبير من الرئتين في اليومين الماضيين، بحسب تصريح له نقله الإعلامي عمرو أديب، مصيفة بأن الإبراشي أكد أنه علي ثقة تامة بالشفاء بإذن الله، مطالباً جمهوره ومحبيه بالدعاء له.

وأضاف المصدر: أما فيما يخص الأستاذة نجوي إبراهيم، فإنها حاليًا في منزلها وحالتها مستقرة وليست في عزل، حيث تبين أن ما كانت تعاني منه اشتباه وليس إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

وأوضح المصدر أن حالتها الصحية تحسنت بصورة سريعة واستجابت لبرتوكول العلاج الذي تناولته، حيث تواصل تلقى العلاج داخل منزلها بمنطقة مع متابعة يومية من بعض الأطباء المتخصصين في المناعة والذين يتابعون حالة الإعلامية على مدار ساعات اليوم.

يذكر أن الإعلامي وائل الإبراشي والإعلامية نجوى إبراهيم قد أصيبا بفيروس كورونا المستجد، حيث أصيب الإبراشي في البداية وقدمت نجوى إبراهيم وحسام الدين حسين برنامج التاسعة بدلا منه، إلى أن أصيبت "نجوى"، فيما عادت دينا عبدالكريم أمس لتقديم نفس البرنامج بعد تعافيها من الفيروس.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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