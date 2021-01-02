تأجيل دعوى ميرهان هشام ضد قناة النهار.. والدفاع: طلبنا تعويض 10 ملايين

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود السعيد:

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي هيثم عباس، وكيلًا عن عارضة الأزياء ميرهان هشام التي ضد قناة النهار لجلسة 11 يناير المقبل.

وقال المحامي هيثم عباس في تصريحات لمصراوي، إنه طالب بتعويض قدره 10 ملايين جنيه من قناة النهار تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بموكلته جراء نشر فيديو يسيء لموكلته على قناتها بموقع يوتيوب.

وأوضح أن قرار التأجيل جاء لسماع دفاع قناة النهار أمام المحكمة، ولتقديم ما يفيد ما أسفرت عنه الجنحة المقامة من ميرهان هشام ضد مذيع النهار الإعلامي تامر أمين.

وكانت محكمة جنح مدينة نصر، قضت في وقت سابق، بمعاقبة الإعلامي تامر أمين، بالحبس سنتين، وكفالة 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمه 40 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، لاتهامه بسب وقذف وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للموديل ميرهان هشام عبد القادر.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 47954 لسنة 2019، التي أقامها المستشار هيثم عباس، أن الإعلامي تامر أمين تناول علاقة موكلته ميرهان هشام بلاعب المنتخب عمرو وردة ووجه إليها حديثا اعتبره سبا وقذفا في حقها، وبإعلانه لهذا الأمر تعرضت لموجة من التحرش بها لفظيا على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر نظر استئناف تامر أمين على حكم حبسه بجلسة 13 يناير المقبل.