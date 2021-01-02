أخبار عاجلة

وزير التنمية المحلية يهنئ وزيرة الهجرة بمناسبة عيد الميلاد المجيد -
"انقلاب فاشل وجمهورية الموز".. كيف علق كبار السياسيين في أمريكا على أحداث واشنطن؟ -
قادة أوروبيون يعبرون عن قلقهم تجاه العنف في مبنى الكابيتول الأمريكي -
الرئيس اليمني يثمّن الجهود الأممية لتحقيق السلام ودعم الحكومة الجديدة -
بومبيو يدين الاقتحام "غير المقبول" للكونجرس -
العربية: تويتر يعلق حساب ترامب لمدة 12 ساعة -
كل ما تريد معرفته عن "العين الكسولة".. وإليك العلاج -
بيلوسي: الكونجرس سيعود للانعقاد الليلة للمصادقة على نتائج الانتخابات -
بعد فوضى واشنطن.. "تويتر" يدخل على الخط بقرار وإجراءات سريعة -
ضبط عمالة تبيع التبغ وشرائح الاتصال من دون أسماء في الطائف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

تأجيل دعوى ميرهان هشام ضد قناة النهار.. والدفاع: طلبنا تعويض 10 ملايين

Print
تأجيل دعوى ميرهان هشام ضد قناة النهار.. والدفاع: طلبنا تعويض 10 ملايين تأجيل دعوى ميرهان هشام ضد قناة النهار.. والدفاع: طلبنا تعويض 10 ملايين

مصراوي Masrawy

02:04 م السبت 02 يناير 2021

كتب- محمود السعيد:

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي هيثم عباس، وكيلًا عن عارضة الأزياء ميرهان هشام التي ضد قناة النهار لجلسة 11 يناير المقبل.

وقال المحامي هيثم عباس في تصريحات لمصراوي، إنه طالب بتعويض قدره 10 ملايين جنيه من قناة النهار تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بموكلته جراء نشر يسيء لموكلته على قناتها بموقع يوتيوب.

وأوضح أن قرار التأجيل جاء لسماع دفاع قناة النهار أمام المحكمة، ولتقديم ما يفيد ما أسفرت عنه الجنحة المقامة من ميرهان هشام ضد مذيع النهار الإعلامي تامر أمين.

وكانت محكمة جنح مدينة نصر، قضت في وقت سابق، بمعاقبة الإعلامي تامر أمين، بالحبس سنتين، وكفالة 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمه 40 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، لاتهامه بسب وقذف وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للموديل ميرهان هشام عبد القادر.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 47954 لسنة 2019، التي أقامها المستشار هيثم عباس، أن الإعلامي تامر أمين تناول علاقة موكلته ميرهان هشام بلاعب عمرو وردة ووجه إليها حديثا اعتبره سبا وقذفا في حقها، وبإعلانه لهذا الأمر تعرضت لموجة من التحرش بها لفظيا على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر نظر استئناف تامر أمين على حكم حبسه بجلسة 13 يناير المقبل.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"اتحاد المصريين بالخارج" يهنئ الجاليات المسيحية بعيد الميلاد المجيد

"اتحاد المصريين بالخارج" يهنئ الجاليات المسيحية بعيد الميلاد المجيد

‏بعد "الفايكنج".. "باتمان" أمام الكونجرس (فيديو)

‏بعد "الفايكنج".. "باتمان" أمام الكونجرس (فيديو)

‏بعد "الفايكنج".. "باتمان" أمام الكونجرس (فيديو)

‏بعد "الفايكنج".. "باتمان" أمام الكونجرس (فيديو)

"بعد أعمال الشغب".. ترامب لأنصاره: عودوا إلى منازلكم (فيديو)

"بعد أعمال الشغب".. ترامب لأنصاره: عودوا إلى منازلكم (فيديو)

شبكة عيون الإخبارية