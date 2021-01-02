سقوط منتحل صفة رجل الأمن والمتباهي بالرشاش.. جناة بقبضة "الأمن العام"

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بينهم مواطنان أتلفا "ساهر" وسرقا البطاريات وآخرُ سطا على محل بتهديد السلاح

نشر حساب الأمن العام في "تويتر"، تفاصيل إلقاء القبض على مرتكبي عدد من الجرائم المختلفة؛ حيث تم القبض على مواطن ومقيم من الجنسية السودانية، تورطا بانتحال صفة رجل أمن وسلب مبلغ بقيمة ثمانية آلاف ريال من مقيم.

وقال "الأمن العام": "تم القبض على مواطنيْن امتهنا تكسير زجاج المركبات وسرقة ما بداخلها من مبالغ مالية ومقتنيات شخصية، كما تم القبض على مواطن انتحل صفة رجل أمن، وتهجم بسلاح ناري على وافد يعمل بمحل تجاري واستولى على مبلغ مالي".

وأضاف: "تم القبض على مواطنيْن قاما بإتلاف كاميرات الرصد الآلي "ساهر" وسرقة بطاريات الشحن الخاصة بها وبيعها، كما تم القبض على مواطن يقوم بالسطو على محل تجاري وسلب مبلغ مالي تحت تهديد السلاح".

وأردف: "تم القبض على مواطن يحمل سلاحًا من نوع رشاش، ويطلق النار في الهواء ويتباهى وبحوزته مبلغ مالي، وتوثيق ذلك ونشره".