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أمير جازان يوجه بتهيئة المرافق العامة والشواطئ للمتنزهين

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أمير جازان يوجه بتهيئة المرافق العامة والشواطئ للمتنزهين أمير جازان يوجه بتهيئة المرافق العامة والشواطئ للمتنزهين
أكد أهمية الحرص على تنفيذ الفعاليات التي تتناسب مع موسم الشتاء

أمير جازان يوجه بتهيئة المرافق العامة والشواطئ للمتنزهين

وجه الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، أمانةَ المنطقة وبلدياتها بكافة المحافظات والمراكز والجهات ذات العلاقة في المنطقة بالعمل على تهيئة المرافق العامة والمتنزهات والشواطئ والواجهات والجزر البحرية في المنطقة ، لاستقبال المتنزهين والسائحين، للاستمتاع بما تتمع به المنطقة من أجواء معتدلة خلال هذه الفترة من العام.

وأكد أهمية الحرص على تنفيذ الفعاليات والبرامج التي تتناسب مع موسم الشتاء، وإبراز هوية المنطقة والتعريف بها وبما تضمه من نوع ثقافي وتراثي وحضاري.

وشدد على متابعة الالتزام بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية مع ضرورة التقيد بالتباعد الاجتماعي والتعليمات والبرتوكولات الصادرة عن الجهات الصحية ووزارة الداخلية ، والعمل على تطبيقها، وإيقاع العقوبات المقررة نظاماً على المخالفين من الجهات والأفراد، وتكثيف جهود التوعية بمختلف المواقع والتي تهدف الى حماية المتنزهين والسياح من مختلف مناطق المملكة وخارجها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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