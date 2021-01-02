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الشرقية.. تنفّذ 1253 جولة رقابية خلال اليومين الماضيين وتعقيم 1460 موقعًا

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الشرقية.. تنفّذ 1253 جولة رقابية خلال اليومين الماضيين وتعقيم 1460 موقعًا الشرقية.. تنفّذ 1253 جولة رقابية خلال اليومين الماضيين وتعقيم 1460 موقعًا
قامت الأمانة برفع 14.912 طنًّا من النفايات وإزالة 8677 مترًا مكعبًا من الأنقاض

الشرقية.. تنفّذ 1253 جولة رقابية خلال اليومين الماضيين وتعقيم 1460 موقعًا

نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين 1253 جولة رقابية صحية، نتج عنها رصد 13 مخالفة على عدد من الأسواق والمراكز التجارية المخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، و(6) مخالفات للتكدس في الأسواق المركزية.

كما قامت الأمانة برفع 14.912 طنًّا من النفايات، وإزالة (8677) مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات، وذلك بمشاركة 9378 من الكوادر البشرية بالنظافة، كما تم تعقيم وتطهير 1460 موقعًا، بمشاركة 473 من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، باستخدام ‪267.460‬ لترًا من المعقمات والمطهرات.

ودعت الأمانة الجميع إلى التعاون معها والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز البلاغات 940.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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