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أمن القاهرة: سقوط لصوص سرقة الحديد بروض الفرج

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أمن القاهرة: سقوط لصوص سرقة الحديد بروض الفرج أمن القاهرة: سقوط لصوص سرقة الحديد بروض الفرج

مصراوي Masrawy

01:44 م السبت 02 يناير 2021

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، كمية من القطع الحديدية متحصلات واقعة سرقة من داخل مخزن أسفل محور روض الفرج بالقاهرة.

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بمحافظة القليوبية)، حال استقلالهما عربة" كارو" ، مُحمل عليها (عدد 3 سور حديدي- 3 ماسورة- 6 قطع حديدية- لوحة إرشادية "مجهولة المصدر"- عتلة حديدية).

بمناقشتهما عن مصدر المضبوطات بحوزتهما اعترفا بسرقتها من داخل مخزن كائن أسفل محور روض الفرج بدائرة القسم بأسلوب " كسر القفل " باستخدام العتلة الحديدية المضبوطة بحوزتهما بقصد التصرف فيها بالبيع "كخردة".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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