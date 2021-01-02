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"طبيب المنيل" المنتحر.. قفز من السادس وتسلمت سفارته الجثة

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"طبيب المنيل" المنتحر.. قفز من السادس وتسلمت سفارته الجثة "طبيب المنيل" المنتحر.. قفز من السادس وتسلمت سفارته الجثة

مصراوي Masrawy

01:42 م السبت 02 يناير 2021

كتب- طارق سمير:

قرر طبيب يحمل جنسية إحدى الدول العربية، إنهاء حياته بالقفز من شقته بالدور السادس في منطقة المنيل بالقاهرة، في أول يوم من العام الجديد 2021.

انتقلت الأجهزة الأمنية والنيابة إلى محل الواقعة، وتبين أن الطبيب قفز من الطابق السادس؛ قاصدا من ذلك إنهاء حياته، دون وجود أي كسر في النوافذ والشقة محكمة الغلق.

وقال شهود عيان إنهم فوجئوا بسقوط شيء بعدما تنامى إلى مسامعهم صوت "اصطدام" فتبين أنه الطبيب.

وأضافوا أنهم أبلغوا الشرطة على الفور بما جرى وجاءت النيابة مقررة تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وتسليم جثته إلى سفارتها.

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