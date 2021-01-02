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ضبط عاطلين بحوزتهما هيروين وفودو في القليوبية

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ضبط عاطلين بحوزتهما هيروين وفودو في القليوبية ضبط عاطلين بحوزتهما هيروين وفودو في القليوبية

مصراوي Masrawy

01:45 م السبت 02 يناير 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:

ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم السبت، عاطلين ببنها وشبرا الخيمة، بحوزتهما كيلو هيروين وفودو، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، معلومات بترويج عاطلين المخدرات علنا في الطريق العام على المتعاطين بمنطقة شبرا الخيمة وكفر الجزار ببنها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكن العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، من ضبطهما وتبين أنهما "م.م.ن"، 24 عامًا، عاطل، من ذوي المعلومات الجنائية، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، تزن حوالي 350 جرامًا، ومبلغ مالي 850 جنيهًا، و"م.ك.ت"، 32 عامًا، عاطل، مقيم بشبرا الخيمة قسم ثان، وبحوزته كمية من مخدر الفودو، تزن حوالي 650 جرامًا، ومبلغ مالي 685 جنيهًا وهاتف محمول وسلاح أبيض "مطواة".

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