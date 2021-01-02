تغريم 57 سائقًا لعدم ارتداء الكمامة في الشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية– فاطمة الديب:

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم السبت، ضبط 57 سيارة وتغريم سائقيها؛ لعدم الالتزام بارتداء الكمامة الواقية من فيروس كورونا المُستجد.

وأوضح المحافظ، أنه جرى تشكيل مجموعات عمل لرصد المخالفين، بالاشتراك مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف، والتي استهدفت مناطق ومواقف بمدينة الزقازيق، أسفرت عن ضبط 57 سيارة.

وشدد المحافظ، على إلزام أصحاب السيارت بتعقيم السيارات وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من ارتداء السائق والركاب الكمامات الواقية.