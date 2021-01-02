أخبار عاجلة

وزير التنمية المحلية يهنئ وزيرة الهجرة بمناسبة عيد الميلاد المجيد -
"انقلاب فاشل وجمهورية الموز".. كيف علق كبار السياسيين في أمريكا على أحداث واشنطن؟ -
قادة أوروبيون يعبرون عن قلقهم تجاه العنف في مبنى الكابيتول الأمريكي -
الرئيس اليمني يثمّن الجهود الأممية لتحقيق السلام ودعم الحكومة الجديدة -
بومبيو يدين الاقتحام "غير المقبول" للكونجرس -
العربية: تويتر يعلق حساب ترامب لمدة 12 ساعة -
كل ما تريد معرفته عن "العين الكسولة".. وإليك العلاج -
بيلوسي: الكونجرس سيعود للانعقاد الليلة للمصادقة على نتائج الانتخابات -
بعد فوضى واشنطن.. "تويتر" يدخل على الخط بقرار وإجراءات سريعة -
ضبط عمالة تبيع التبغ وشرائح الاتصال من دون أسماء في الطائف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. وكيل صحة الدقهلية يتفقد مستشفى شربين ومقر توزيع لقاح كورونا

Print
بالصور.. وكيل صحة الدقهلية يتفقد مستشفى شربين ومقر توزيع لقاح كورونا بالصور.. وكيل صحة الدقهلية يتفقد مستشفى شربين ومقر توزيع لقاح كورونا

مصراوي Masrawy

01:40 م السبت 02 يناير 2021

الدقهلية- رامي محمود:

تفقد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم السبت، يرافقه وكيل المديرية للطب الوقائي، ومدير الطب العلاجي، مستشفى شربين المركزي، وقسم العزل به، للاطمئنان على سير العمل والخدمات المقدمة لمرضى .

وأطلع "مكي" على مخازن المستلزمات والأدوية مؤكدًا توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية، لضمان تقديم الخدمة الطبية اللازمة.

وشدد وكيل الوزارة، بضرورة متابعة الحالات خصوصًا في فترات النوبتجيات والسهر ومراجعة شبكات الأكسجين، والتأكد من توافر المخزون الكافي وسلامة المخارج، والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.

واختتم وكيل الوزارة زيارته بتفقد النادي الرياضي بشربين، لمتابعة تجهيز مقر توزيع لقاح كورونا، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"اتحاد المصريين بالخارج" يهنئ الجاليات المسيحية بعيد الميلاد المجيد

"اتحاد المصريين بالخارج" يهنئ الجاليات المسيحية بعيد الميلاد المجيد

لقيا مصرعهما اختناقًا.. تشييع جثماني ربة منزل ونجلها في كفر الشيخ

لقيا مصرعهما اختناقًا.. تشييع جثماني ربة منزل ونجلها في كفر الشيخ

مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 في حادث تصادم بسوهاج

مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 في حادث تصادم بسوهاج

الملك يشيد بوعي المواطن ومساهمته في الحد من انتشار فيروس كورونا

الملك يشيد بوعي المواطن ومساهمته في الحد من انتشار فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية