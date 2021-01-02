بالصور.. وكيل صحة الدقهلية يتفقد مستشفى شربين ومقر توزيع لقاح كورونا

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مصراوي Masrawy

الدقهلية- رامي محمود:

تفقد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم السبت، يرافقه وكيل المديرية للطب الوقائي، ومدير الطب العلاجي، مستشفى شربين المركزي، وقسم العزل به، للاطمئنان على سير العمل والخدمات المقدمة لمرضى فيروس كورونا.

وأطلع "مكي" على مخازن المستلزمات والأدوية مؤكدًا توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية، لضمان تقديم الخدمة الطبية اللازمة.

وشدد وكيل الوزارة، بضرورة متابعة الحالات خصوصًا في فترات النوبتجيات والسهر ومراجعة شبكات الأكسجين، والتأكد من توافر المخزون الكافي وسلامة المخارج، والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.

واختتم وكيل الوزارة زيارته بتفقد النادي الرياضي بشربين، لمتابعة تجهيز مقر توزيع لقاح كورونا، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.