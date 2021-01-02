حبس عاطلين متهمين بالاتجار في المواد المخدرة بدمياط

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مصراوي Masrawy

دمياط– محمد إبراهيم:

قررت النيابة العامة بدمياط، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، اليوم السبت، بعد ضبطهما في حملة أمنية.

وضبط مكتب مكافحة المخدرات "م. ل"، و"م.م"، عاطللين، وبحوزتهما 4 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر، وسلاح أبيض، أثناء تواجدهما بمنطقة المساكن في كفر سعد.

وأكدت التحريات تورط المتهمين في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على الزبائن، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، للعرض على النيابة العامة التي أصدرت قرارها المتقدم.