"العناني" من الأقصر: السياحة الثقافية تتعافى و40 فندقًا عائمًا عادوا للعمل

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مصراوي Masrawy

الأقصر– محمد محروس:

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إنه حرص أن يبدأ العام الجديد في مدينة الأقصر، ليطمئن على عودة الحركة السياحية، خاصة وأن السياحة الثقافية تعد واحدة من أكثر القطاعات التي تأثرت بسبب جائحة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذي شهده مجمع معابد الكرنك في مدينة الأقصر، اليوم السبت، بمناسبة ترميم 29 تمثالًا للكباش خلف الصرح الأول بمعبد آمون رع بالكرنك، بعد نقل 4 تماثيل منها إلى القاهرة لتزيين ميدان التحرير.

وأضاف الوزير: أعداد السياح الذين يزورون الأقصر تزيد بالتدريج خصوصًا القادمين من البحر الأحمر في رحلات اليوم الواحد، للاستمتاع بطقس الأقصر الدافئ وشمسها الساطعة وهوائها النقي".

وتابع وزير السياحة: "الفنادق العائمة بدأت هي الأخرى تعود للعمل، هناك الآن 40 فندقًا عائمًا يعمل في نهر النيل بين مدينتي الأقصر وأسوان، وهذا مؤشر رائع على بدء تعافي قطاع السياحة الثقافية"، مشيراً إلى أن 74% من زوار المناطق الأثرية من المصريين.

وأضاف: "أنا سعيد أن المصريين بيزوروا آثار بلادهم".

وعن مبادرة"شتي في مصر" أوضح العناني أن وزارة الآثار خفضت قيمة تذاكر زيارة المناطق الأثرية بنسبة 50% لإنعاش السياحة الداخلية في ظل الظروف الحالية، بالإضافة لتخفيضات كبيرة بالفنادق السياحية سيعلن عنها نهاية الأسبوع الجاري، مؤكدًا أن كباش الكرنك لم ترمم منذ عام 1970 وحالتها كانت سيئة، وسنبدأ في ترميم صف الكباش على الجانب الآخر.