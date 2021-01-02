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بانكوك تفرض إغلاقا جزئيا للحد من تفشي الوباء

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بانكوك تفرض إغلاقا جزئيا للحد من تفشي الوباء بانكوك تفرض إغلاقا جزئيا للحد من تفشي الوباء

مصراوي Masrawy

01:38 م السبت 02 يناير 2021

بانكوك- (أ ف ب):

تغلق الحانات والنوادي الليلية والمطاعم السبت في بانكوك كما يحظر بيع الكحول في المدينة، في إطار سلسلة من الإجراءات المتخذة للحد من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في تايلاند.

ورغم أن المملكة كانت الدولة الاولى التي تكتشف إصابة بالفيروس خارج الصين في أوائل العام 2020، إلى أنها نجت نسبيا حتى نوفمبر من الوباء مع تسجيلها ما يزيد قليلا عن أربع آلاف إصابة و60 وفاة.

لكن ظهور إصابات في أكبر سوق للمأكولات البحرية في تايلاند الشهر الماضي أدى إلى ارتفاع عدد الإصابات التي سجّلت في 53 مقاطعة من أصل 77 في تايلاند. وحتى يوم السبت، وصل عدد الإصابات إلى أكثر من 7300.

وفي بانكوك حيث سجّلت أكثر من 2600 إصابة، تحرّكت السلطات البلدية على الفور وأصدرت قرارا بإغلاق جزئي يدخل حيز التنفيذ السبت.

ويطال قرار الإغلاق الحانات والنوادي الليلية وحلبات الملاكمة ومعارك الديوك وصالونات التدليك والتجميل وصالات الألعاب الرياضية.

وأعلنت العاصمة الجمعة إغلاق المدارس العامة لمدة أسبوعين.

وقال تاويسين فيسانويوثين الناطق باسم خلية الأزمة التي شكّلت لمواجهة كوفيد-19 "لا نريد فرض تدابير صارمة مثل الإغلاق التام أو حظر التجول، لكننا نحتاج إلى تدابير أشد لكبح هذه الموجة الجديدة" من الوباء.

وأضاف أنه من المتوقع فرض قيود وتدابير في كل أنحاء البلاد بدءا من 4 يناير حتى 1 فبراير.

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