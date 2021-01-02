رئيس النواب ينعي وحيد حامد وشقيق النائب محمد عبد الغني

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

نعى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، الكاتب وحيد حامد والذي توفي صباح اليوم.

وفي السياق نفسه، نعى النائب محمد عبد الغني في وفاة شقيقه.

وأعلن المخرج مروان حامد، منذ قليل، وفاة والده السيناريست الكبير وحيد حامد. وقال على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك":

"إنا لله وإنا إليه راجعون. تُوفي إلى رحمة الله- تعالى- أبي الغالي الكاتب الكبير وحيد حامد. البقاء والدوام لله وحده".​

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