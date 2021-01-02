محافظ جنوب سيناء: محاور بشرم الشيخ لإحداث سيولة مرورية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

جنوب سيناء- رضا السيد:

تابع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، مواقع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة شرم الشيخ، ترافقه المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء محمود السولية، رئيس المدينة.

وتفقد المحافظ معدلات ونسب التنفيذ بمشروع إنشاء مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، ومبنيي الديوان العام والخدمات، وأعمال رصف وتوسعة ورفع كفاءة وتجميل شارع المحكمة، بعض الطرق والمحاور العرضية بالمدينة.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من مراحل التنفيذ بمجلس المدينة في المواعيد المقررة، مع مراعاة المواصفات والشروط، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المحافظ إنه جرى رصف وتوسعة ورفع كفاءة وتجميل شارع المحكمة بهدف خدمة عدد من المصالح الحكومية الحيوية، منها مبنى مركز خدمات المستثمرين التابع للهيئة العامة للاستثمار، ومبني مأمورية الضرائب العقارية، ومحكمة شرم الشيخ، ومستشفى شرم الشيخ الدولي، إضافة إلى خدمة 15 محلًا تجاريًا بالمنطقة، وجاري إنشائها بنموذج موحد، لتوفير فرص عمل للشباب بالمدينة كنواة لإقامة شارع 306 بشرم الشيخ.

وأكد المحافظ أن الطرق والمحاور العرضية الجاري إقامتها بالمدينة، تسهل حركة السير وتسبب سيولة مرورية، مع توفير الوقت والجهد والانتقال داخل المدينة.

وأوضح أنه جاري إقامة محاور بطريق نادي الرياضات البحرية بهضبة أم السيد، بطول 2 كيلو متر، وعرض 30 مترًا، يضم الطريق اتجاهين، وممشى على جانبي الطريق، بالإضافة لإنارة وتجميل وتخطيط منطقة هضبة أم السيد، والتي تتضمن إنشاء ممشى سياحي يطل على البحر بطول 2 كيلو متر، وأعمال مشايات على الجانبين، وتجميل وإنارة المنطقة بالكامل، وإنشاء باركينج، ورصف ورفع كفاءة الطريق العرضي بطول 1.5 كيلو متر.