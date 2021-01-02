طرح 3 فرص استثمارية بإجمالي مليار جنيه في القليوبية

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القليوبية- أسامة علاء الدين:

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أنه مع بداية العام الجديد 2021، بدأت المحافظة بالتعاون مع وزارة التموين في إجراءات طرح 3 فرص استثمارية جديدة، توفر فرص عمل للشباب، بتكلفة مليار جنيه.

وأشار المحافظ، إلى أنه جاري تخطيط الأماكن المحددة لهذه الفرص، للتعرف على أفضل نوعية من الأنشطة التي يمكن توطينها في هذه الأماكن.

وأوضح المحافظ، أن الفرص تضمن أنشطة إدارية تجارية وأنشطة ترفيهية وأنشطة خاصة بصناعة التجزئة والهايبر ماركت، ويقدر حجم الاستثمار بنحو مليار جنيه، وتوفر فرص عمل تصل إلى 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء محافظة القليوبية.

وأضاف المحافظ، أن وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، شهد خلال اليومين الماضيين، توقيع تعاون بين الوزارة ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية ومحافظة القليوبية، لإنشاء وتطوير مناطق تجارية ولوجستية وأماكن ترفيهية بالمحافظة.

وأشار المحافظ، أن البروتوكول يتضمن إنشاء وتطوير 3 مناطق بالمحافظة، منها جراج متعدد الطوابق، ومنطقة لوجستية على مساحة 15 ألف متر، وحديقة على الكورنيش.