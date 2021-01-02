سرقوا التوك توك.. إصابة سائق بطلق ناري في أسوان

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مصراوي Masrawy

أسوان– إيهاب عمران:

أصيب سائق توك توك بطلق ناري في الساق، أثناء مقاومته رجل وامرأة حاولا سرقته بالإكراه.

تلقى اللواء مصطفى عبدالفتاح مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم امبو، بعثور الأهالي على سائق توك توك مصابًا بطلق ناري في الساق، وجرى نقله لمستشفى أسوان الجامعي.

بالانتقال وسؤال السائق، أفاد أن رجل يرتدي قميص وبنطلون وسيدة ترتدي نقاب، استوقفاه بمدينة كوم امبو الساعة 10 مساًء، وطلبا منه توصيلهم إلى قرية الخور بحري، وفي منطقة مهجورة بالطريق قاما بضربه والقائه خارج التوك وحاولا الفرار به، وعندما حاول الإمساك بهما، أطلق الرجل عدة أعيرة نارية تجاهه فأصابه في ساقه ولاذا بالفرار بالتوك التوك.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الجناة، وأخطرت النيابة للتحقيق.