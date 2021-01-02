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حارس يواجه أسدا لإنقاذ زائر من الموت بحديقة حيوان الإسكندرية

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حارس يواجه أسدا لإنقاذ زائر من الموت بحديقة حيوان الإسكندرية حارس يواجه أسدا لإنقاذ زائر من الموت بحديقة حيوان الإسكندرية

مصراوي Masrawy

12:45 م السبت 02 يناير 2021

الإسكندرية- محمد البدري:

أصيب حارس بحديقة الحيوان في الإسكندرية، اليوم السبت، بشرخ في الكتف وخدوش بعد محاولته إنقاذ زائر تخطى السور الفاصل بين المنطقة الآمنة وأقفاص الأسود.

وقالت الدكتورة نبيلة وليم عزيز، مدير عام حديقة الحيوان بالإسكندرية، إن أحد زائري الحديقة عبر الحاجز الحديدي الآمن بصالة السباع، والذي يفصل منطقة الزائرين عن ممر الحراس وأقفاص الأسود.

وأضافت مدير الحديقة، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، اليوم، أن حارس الصالة حاول اللحاق بالمواطن لمنعه من دخول المنطقة، وتزامن ذلك مع إخراج أحد الأسود يده من بين فتحات القفص، ما أدى إلى إصابة الحارس بشرخ في الكتف وخدوش خلال تدخله لإنقاذ الزائر.

وأكدت مدير حديقة الحيوان توافر عوامل الأمان داخل صالة السباع، لافتة إلى أن سوء تصرف بعض الزائرين وعدم الالتزام بالإرشادات قد يعرضهم للضرر، ما يتطلب ضرورة اتباع التعليمات فيما يتعلق بالتعامل مع الحيوانات.

وأشارت إلى أن جميع الحراس العاملين بالحديقة لديهم خبرة كبيرة على مدار سنوات في التعامل مع الحيوانات ومنها الأسود، ويتعاملون معها بشكل يومي ما يتطلب اتباع إرشاداتهم أثناء الزيارة.

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