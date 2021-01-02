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الصومال: مقتل 3 أشخاص في تفجير انتحاري استهدف مواطنين أتراك بالبلاد

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الصومال: مقتل 3 أشخاص في تفجير انتحاري استهدف مواطنين أتراك بالبلاد الصومال: مقتل 3 أشخاص في تفجير انتحاري استهدف مواطنين أتراك بالبلاد

مصراوي Masrawy

01:24 م السبت 02 يناير 2021

مقديشو- (د ب أ):

قتل انتحاري ثلاثة أشخاص في الصومال اليوم السبت في هجوم تقول السلطات إنه استهدف مواطنين أتراك في البلاد.

وقال على حسن، وهو ضابط شرطة كبير: "من بين القتلى الانتحاري ومدني وفردين من قوات الأمن".

وأصيب مواطن تركي عندما ضرب الانفجار موقع بناء على طول الطريق بين العاصمة مقديشو ومقاطعة أفجوي.

وقالت الشرطة إن الهجوم الذي أعلنت جماعة الشباب مسؤوليتها عنه، استهدف بالتحديد المواطنين الأتراك بالصومال. وكان يعمل مهندسون أتراك وعمال بناء في مشروع شق طريق.

وتقول جماعة الشباب إن مواطنا تركيا على الأقل قُتل ولكن المسؤولين الصوماليين نفوا ذلك.

تدعم تركيا الجيش الصومالي بتدريب ومعدات. وتعتبر جماعة الشباب الصومالية تركيا غازيا في الدولة الواقعة بشرق أفريقيا.

ووقع هجوم اليوم السبت بعد ساعات من إعلان المتحدث باسم الصومالية مختار عمر وقوع غارة جوية على ستوديوهات إذاعة الأندلس التابعة للشباب في قرية كونيابارو في اقليم شبيلي السفلى بجنوب البلاد.

ورفض المتحدث التعليق على ما إذا كانت الحكومة الصومالية كانت قد نسقت الغارة مع نظرائها الأمريكيين.

ورغم تردد تقارير بشأن حدوث أضرار، لم يتم تسجيل إصابات في الغارة.

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