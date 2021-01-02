حسين زين ناعيا وحيد حامد:كتاباته المتميزة أثرت الحياة الفنية والثقافية

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

نعى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الكاتب الكبير وحيد حامد، الذي وافته المنية اليوم بعد رحله طويلة حافلة بالعطاء.

وقال زين، في بيان، إننا فقدنا قيمة وقامة كبيرة وموهبة نادرة أثرت العمل الفني والثقافي في مصر من خلال كتاباته المتميزة، وقدم سيناريوهات فنيه للشاشة الصغيرة رسخت لقيم وتقاليد المجتمع المصري الأصيل وتركت بصمه ستظل لأجيال قادمة.

وتابع زين: رحم الله الفقيد وخالص العزاء والمواساة لأسرته وأن يلهمهم الصبر.

وأعلن المخرج مروان حامد، منذ قليل، وفاة والده السيناريست الكبير وحيد حامد. وقال على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك":

"إنا لله وإنا إليه راجعون. تُوفي إلى رحمة الله- تعالى- أبي الغالي الكاتب الكبير وحيد حامد. البقاء والدوام لله وحده".​

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