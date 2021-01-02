البابا تواضروس يلقي عظة الأحد الرابع من شهر كيهك على قناة "أون"غدا

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني، صباح الأحد، كلمة عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات ( ON - dmc - الحياة - cbc)، في إطار عظة الأحد الأسبوعية.

ويتناول قداسته شرح قداس الأحد الرابع من شهر كيهك.

يذكر أن أناجيل قداسات آحاد شهر كيهك الأربعة مأخوذة من الأصحاح الأول من إنجيل لوقا، حيث قسمت الكنيسة هذا الأصحاح إلى أربعة أجزاء ووضعت كل جزء في فصل إنجيل قداسات آحاد كيهك.

ويتولى الكاتب الصحفي أشرف صادق نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التي يتبادل أحبار الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها في مارس الماضي.

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