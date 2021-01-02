رئيس جهاز بدر يتابع التشغيل التجريبي لـ"عيادات التأمين الصحى النموذجية"

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، التشغيل التجريبى لـ"عيادات التأمين الصحي النموذجية"، يرافقه مسئولو جهاز المدينة، بحضور وفد من وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي.

وأوضح رئيس جهاز مدينة بدر، في بيان، أن المبنى يقع بحى الزهور "الخامس سابقا"ً بمنطقة البنفسج فى مدينة بدر، كاشفاً عن أنه أكبر مبنى لعيادات التأمين الصحى فى المدن الجديدة على مستوى شرق مصر، وبلغت تكلفته أكثر من 3 ملايين جنيه، وعلى مساحة حوالى (700) متر مربع.

وأضاف مندور: يتكون المبنى من (عيادات خارجية، وحدة أشعة، صيدلية، وحدة أسنان، أرشيف، خزنة "إيرادات"، غرفة نفايات، غرفة غسيل، حمامات رجالى وحريمى، معمل ، غرفة حاسب آلى، كاميرات مراقبة، مخازن، مكاتب إدارة، غرفة تمريض، مكتب تذاكر، غرفة تعقيم).

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إلى أن مشروع مبنى"عيادات التأمين الصحى النموذجية" يواكب حركة التنمية المستهدفة فى مدينة بدر والمدن الجديدة بشرق القاهرة، التى تستوجب توفير الخدمات الطبية المتنوعة خاصة للعاملين بالقطاعين الحكومى والخاص، بجانب طلاب المدارس والمعاشات ومع زيادة الإقبال والكثافات السكانية الكبيرة على المدينة .

كما أشار رئيس الجهاز إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قامت بتنفيذ والإشراف على المبنى، وتم تسليمه لوزارة الصحة، حتى نتمكن من توفير تقديم خدمات طبية متنوعة للجمهور بالتعاون مع هيئة التأمين الصحى فرع القاهرة.