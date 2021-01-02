بالتعاون إغاثي الملك سلمان.. الهجرة الدولية تدعم الأطفال النازحين باليمن لمواصلة تعليمهم

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جرى خلال الفترة الماضية تمكين 8.500 طالب وطالبة بالمعاودة لصفوفهم التعليمية

عملت منظمة الهجرة الدولية، من خلال تعاونها المثمر مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على دعم ومساعدة الأطفال النازحين باليمن لمواصلة تعليمهم والعودة إلى مقاعدهم الدراسية.

وجرى خلال الفترة الماضية تمكين 8.500 طالب وطالبة بالمعاودة لصفوفهم التعليمية، إضافة إلى 750 فردًا من الكادر التعليمي والإداري؛ وذلك في مختلف المحافظات اليمنية.

ومما يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة وقّع في سبتمبر الماضي، اتفاقية مشتركة مع منظمة الهجرة الدولية، لتنفيذ عدة مشاريع للشعب اليمني الشقيق في قطاعات الإيواء والتعليم وتنسيق المخيمات في محافظات مأرب وعدن ولحج وحضرموت، يستفيد منها 224.918 فردًا، ضمن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2020، بتكلفة 15 مليون دولار أمريكي.

يأتي ذلك ضمن المشاريع التي ينفذها المركز بالشراكة مع منظمة الهجرة الدولية في العديد من البلدان ومنها الجمهورية اليمنية؛ حيث يسعى المركز لتقديم شتى المعونات الإغاثية وتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر اليمنية النازحة؛ أملًا في التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي تمرّ بها؛ وذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة؛ ممثلة في المركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق في جميع مناطقه دون تمييز.