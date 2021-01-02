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شرطة المسطحات: مصادر 90 ألف كمامة و5 طن كحول مغشوشة في القاهرة

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شرطة المسطحات: مصادر 90 ألف كمامة و5 طن كحول مغشوشة في القاهرة شرطة المسطحات: مصادر 90 ألف كمامة و5 طن كحول مغشوشة في القاهرة

مصراوي Masrawy

01:20 م السبت 02 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

وأسفرت جهودها عن ضبط 10 قضايا "محلات بيع أعلاف حيوانية – 4 محال جزارة" بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن القليوبية بمضبوطات بلغت 144 كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي- الذبح خارج المجزر - بدون بيانات - مجهولة المصدر ،بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية وسلامة الأغذية والمنتجات الصناعية.

كما ضبط قضيتين "مصنع وشركة لإنتاج المستلزمات الطبية" بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن القاهرة.. بمضبوطات بلغت 5٫600 طن كحول – 90800 كمامة – 11 ماكينة تصنيع – 43 رول قماش بدون بيانات وعلامة تجارية بالمخالفة لقانون البيئة وقانون الغش التجاري والتدليس.

كما تم ضبط 15 سيارة بنطاق مديرية أمن القليوبية لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات انبعاث أدخنة كثيفة. بالمخالفة لقانون البيئة وضبط 9 منشأة عدم وجود سجل بيئي –مزاولة النشاط بدون ترخيص – التخلص الغير أمن من المخلفات الصلبة والسائلة – تقديم الأرجيلة بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء بنطاق مديرية أمن القاهرة و30 قضية مخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية و 5 وحدة نهرية مخالفة بنطاق المنطقة المركزية بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية.

وفى مجال الإجراءات الاحترازية: ضبط 46 قضية عدم ارتداء الكمامات الوقائية، بنطاق المنطقة المركزية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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