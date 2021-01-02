الدستورية تُبطل تعويض العاملين بهيئة الإسعاف عن العمل في أعياد غير المسلمين

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود السعيد:

أبطلت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بجلسة اليوم السبت المادة 102 من لائحة شئون العاملين بهيئة الإسعاف المصرية التي تتعلق بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات.

وطالبت الدعوى رقم 12 لسنة 41 دستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة رقم 102 من اللائحة التنفيذية لنظام العاملين بهيئة الإسعاف المصرية.

وتنص المادة 102 من اللائحة التنفيذية لنظام العاملين بهيئة الإسعاف المصرية على أن "للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في أيام العطلات الأسبوعية والرسمية ويجوز تشغيل العامل في هذه العطلات جميعها بأجر مماثل مضاف إلى أجره المستحق إذا اقتضت الضرورة ذلك أو أن يمنح إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين الأحكام المقررة في هذا الشأن".