أخبار عاجلة

وزير التنمية المحلية يهنئ وزيرة الهجرة بمناسبة عيد الميلاد المجيد -
"انقلاب فاشل وجمهورية الموز".. كيف علق كبار السياسيين في أمريكا على أحداث واشنطن؟ -
قادة أوروبيون يعبرون عن قلقهم تجاه العنف في مبنى الكابيتول الأمريكي -
الرئيس اليمني يثمّن الجهود الأممية لتحقيق السلام ودعم الحكومة الجديدة -
بومبيو يدين الاقتحام "غير المقبول" للكونجرس -
العربية: تويتر يعلق حساب ترامب لمدة 12 ساعة -
كل ما تريد معرفته عن "العين الكسولة".. وإليك العلاج -
بيلوسي: الكونجرس سيعود للانعقاد الليلة للمصادقة على نتائج الانتخابات -
بعد فوضى واشنطن.. "تويتر" يدخل على الخط بقرار وإجراءات سريعة -
ضبط عمالة تبيع التبغ وشرائح الاتصال من دون أسماء في الطائف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

الدستورية تُبطل تعويض العاملين بهيئة الإسعاف عن العمل في أعياد غير المسلمين

Print
الدستورية تُبطل تعويض العاملين بهيئة الإسعاف عن العمل في أعياد غير المسلمين الدستورية تُبطل تعويض العاملين بهيئة الإسعاف عن العمل في أعياد غير المسلمين

مصراوي Masrawy

01:11 م السبت 02 يناير 2021

كتب- محمود السعيد:

أبطلت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بجلسة اليوم السبت المادة 102 من لائحة شئون العاملين بهيئة الإسعاف المصرية التي تتعلق بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات.

وطالبت الدعوى رقم 12 لسنة 41 دستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة رقم 102 من اللائحة التنفيذية لنظام العاملين بهيئة الإسعاف المصرية.

وتنص المادة 102 من اللائحة التنفيذية لنظام العاملين بهيئة الإسعاف المصرية على أن "للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في أيام العطلات الأسبوعية والرسمية ويجوز تشغيل العامل في هذه العطلات جميعها بأجر مماثل مضاف إلى أجره المستحق إذا اقتضت الضرورة ذلك أو أن يمنح إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين الأحكام المقررة في هذا الشأن".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"اتحاد المصريين بالخارج" يهنئ الجاليات المسيحية بعيد الميلاد المجيد

"اتحاد المصريين بالخارج" يهنئ الجاليات المسيحية بعيد الميلاد المجيد

لقيا مصرعهما اختناقًا.. تشييع جثماني ربة منزل ونجلها في كفر الشيخ

لقيا مصرعهما اختناقًا.. تشييع جثماني ربة منزل ونجلها في كفر الشيخ

مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 في حادث تصادم بسوهاج

مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 في حادث تصادم بسوهاج

انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد

انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد

شبكة عيون الإخبارية