"الأمن العام: ضبط 213 تاجر مخدرات وتنفيذ 48 ألف حكم قضائي

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 100 قطعة سلاح ناري، و213 قضية مخدرات، وتنفيذ 48568 حكم قضائي متنوع على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة الأخيرة.

كما ضبط تشكيل عصابي، ضم 4 متهمين ارتكبوا 8 حوادث متنوعة، و32 متهمًا لممارستهم أعمال البلطجة، و220 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 3 دراجات نارية – 3 سيارات، وضبط 20542 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 35 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 6 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.