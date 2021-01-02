الداخلية: تحرير5899 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة والصحراوية

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم اعلى الطرق السريعة والصحراوية على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 5899 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2108 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و283 مخالفة السير بدون تراخيص، و5 دراجات نارية مخالفة، و46 مخالفة شروط التراخيص، و20 مخالفة موقف عشوائي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية وتنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .