تصدوا لمحاولة سرقتهم بالإكراه.. مقتل طالب وإصابة 3 من زملائه في المنصورة

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مصراوي Masrawy

الدقهلية- رامي محمود:

لقي طالب بالصف الثاني الثانوي حتفه قتيلًا اليوم السبت، فيما أصيب 3 من زملائه، على يد شابين حاولا سرقتهم بالإكراه، خلال تواجدهم بمنطقة الهابي لاند، في المنصورة، بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء رأفت الفقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بمقتل شاب وإصابة ٣ آخرين على يد شخصين بمنطقة الهابي لاند.

بالانتقال والفحص تبين مقتل محمد محمود العزب، طالب بالصف الثاني الثانوي العام ومقيم منطقة كفر البدماص بالمنصورة، بعد إصابته بطعنات في الصدر والرقبة نتيجة تصديه لأحد المتهمين، أثناء محاولة سرقته، فيما أصيب ٣ من أصدقائه على يد المتهم الثاني.

وتمكن عدد الأهالى من ضبط القاتل وجرى تسليمه لضباط الشرطة، فيما تمكن ضباط المباحث من ضبط شريكه.

جرى نقل الجثمان والمصابين إلى المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.