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مصراوي Masrawy

الغربية- مروة شاهين:

أعلنت مديرية الصحة بالغربية، اليوم السبت، وفاة حالتين "رجل وسيدة"، مصابتين بفيروس كورونا داخل عزل مستشفى زفتى العام، نتيجة تدهور حالتهما الصحية.

وقال الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إنه جرى تشكيل لجنة عاجلة لفحص مستشفى زفتى العام والوقوف على الوضع الصحي به.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن غرف العناية المركزة بالمستشفى بها 13 حالة من مصابي كورونا، 6 منها على جهاز التنفس الصناعي.

وأضاف حميدة أن المستشفى به ١٣ أسطوانة أوكسجين من الحجم الكبير "احتياطي" للشبكة الموجودة بالمستشفى حال تأخر سيارة ضخ الأوكسجين، وأن شبكة الأوكسجين بمستشفى زفتى العام جديدة وحالتها فوق الممتازة.. على حد قوله.