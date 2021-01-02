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قاسم سليماني: إيران في الذكرى الأولى لاغتياله تبعث بتهديدات من جزيرة أبو موسى

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قاسم سليماني: إيران في الذكرى الأولى لاغتياله تبعث بتهديدات من جزيرة أبو موسى قاسم سليماني: إيران في الذكرى الأولى لاغتياله تبعث بتهديدات من جزيرة أبو موسى

مصراوي Masrawy

01:22 م السبت 02 يناير 2021

طهران- (بي بي سي):

تحيي إيران اليوم مرور عام على مقتل الجنرال قاسم سليماني في غارة أمريكية بطائرة مسيرة بالقرب من مطار بغداد.

ورغم أن الذكرى غدا فإن إيران تحي اليوم الذكرى لاغتياله حسب التقويم الإيراني. وعرضت قناة الأخبار الإيرانية لقطات من حفل التأبين بالقرب من موقع دفنه في مسقط رأسه في كرمان، الذي أقيم في الساعات الأولى من صباح اليوم كما أقيمت أنشطة مختلفة في جميع أنحاء البلاد يوم أمس ومن المقرر إقامة عدة فعاليات افتراضية لمدة 10 أيام.

وقال قائد فيلق القدس، إسماعيل قاآني خلال احتفالات اليوم: من الممكن أن يكون هناك أشخاص داخل أمريكا سينتقمون لمقتل سليماني، وهذه اللهجة تبنتها معظم وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية التي أشار بعضها إلى الأنشطة العسكرية الأخيرة في مياه الخليج التي تدل برأيهم على خوف واشنطن من الانتقام الإيراني.

وبدت المواقع الإصلاحية أكثر تحفظًا وتجنبت الحديث عن الانتقام.

واختار قائد الحرس الثوري أن يبعث بتهديداته من جزيرة أبو موسى قائلا سنرد بضربة حاسمة.

وكان رئيس الحرس الثوري يتفقد القوات الإيرانية في الجزيرة المتنازع عليها مع الإمارات، وتقع غرب مضيق هرمز الذي يمر به خمس إنتاج النفط في العالم

واتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الخميس الرئيس دونالد بالسعي إلى اختلاق ذريعة لشن حرب على إيران.

وأتى ذلك في أعقاب تحركات عسكرية أميركية في المنطقة، شملت توجه حاملة طائرات أميركية إلى مياه الخليج مؤخرا، وتحليق قاذفات استراتيجية في المنطقة.

لكن تقارير صحافية أمريكية أفادت هذا الأسبوع أن وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة كريستوفر ميلر أمر بعودة حاملة الطائرات الى بلادها.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الخطوة كانت بمثابة إشارة لخفض التصعيد حيال طهران، بعد الخشية المتنامية من وقوع مواجهة بين الطرفين في الأيام المتبقية لترامب في البيت الأبيض.

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