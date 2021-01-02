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الهند تجري محاكاة لعملية التطعيم ضد كوفيد-19 قبل إطلاق حملة ضخمة في البلاد

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الهند تجري محاكاة لعملية التطعيم ضد كوفيد-19 قبل إطلاق حملة ضخمة في البلاد الهند تجري محاكاة لعملية التطعيم ضد كوفيد-19 قبل إطلاق حملة ضخمة في البلاد

مصراوي Masrawy

01:21 م السبت 02 يناير 2021

نيودلهي- (أ ف ب):

أجرت الهند محاكاة لعملية التطعيم في جميع أنحاء البلاد السبت قبل أن تطلق هذا الأسبوع ربما حملة تطعيم ضخمة ضد المستجد في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 1,3 مليار نسمة.

أوصت لجنة حكومية الجمعة باستخدام لقاح استرازينيكا/اكسفورد المضاد لفيروس كورونا، وقد تبدأ أولى عمليات الحقن هذا الأسبوع بعد الحصول على الموافقة النهائية لهيئة تنظيم الأدوية الهندية.

وتطمح الهند، أكثر الدول في العالم تضررًا من فيروس كورونا المستجد بعد الولايات المتحدة والبرازيل، إلى تطعيم نحو 300 مليون شخص بحلول منتصف عام 2021.

وأودى الفيروس في الهند بحياة 148,994 شخصا من 10,286,709 إصابة، وفق تعداد اجرته وكالة فرانس برس الجمعة استنادا إلى مصادر رسمية.

قام "معهد امصال الهند" (سيروم انستتيوت أوف إنديا) الأكبر في انتاج اللقاحات في العالم، بتخزين عشرات الآلاف من جرعات لقاح "كوفيشيلد" الذي طورته شركة "أسترازينكا" بالتعاون مع جامعة أكسفورد، وتم تدريب حوالي 96 ألف عامل في مجال الرعاية الصحية على تلقيحه.

ودارت المحاكاة السبت بشكل خاص على تدريب العاملين في الرعاية الصحية على دمى في المراكز التي تم إنشاؤها خصيصًا لحملة التطعيم القادمة في جميع أنحاء البلاد.

وتعد المملكة المتحدة والأرجنتين أولى الدول التي سمحت بلقاح استرازينيكا/اكسفورد.

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مصراوي Masrawy

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