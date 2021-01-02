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كورونا في العالم: الإصابات تصل إلى نحو 84 مليون والوفيات لنحو 83ر1 مليون

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كورونا في العالم: الإصابات تصل إلى نحو 84 مليون والوفيات لنحو 83ر1 مليون كورونا في العالم: الإصابات تصل إلى نحو 84 مليون والوفيات لنحو 83ر1 مليون

مصراوي Masrawy

12:51 م السبت 02 يناير 2021

نيويورك- (د ب أ):

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم إلى 83 مليونا و979 ألفا و210 حالات، حتى الساعة 0818 حسب التوقيت العالمي الموحد (يو.تي.سي) اليوم السبت، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 الذي يسببه مليونا و827 ألفا و797 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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