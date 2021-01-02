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سهى عرفات توضح تصريحاتها حول تبرئتها لإسرائيل من دم زوجها الراحل

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سهى عرفات توضح تصريحاتها حول تبرئتها لإسرائيل من دم زوجها الراحل سهى عرفات توضح تصريحاتها حول تبرئتها لإسرائيل من دم زوجها الراحل

مصراوي Masrawy

12:50 م السبت 02 يناير 2021

وكالات:

أكدت سهى عرفات، أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، في بيان بشأن التصريحات التي نشرتها صحيفة إسرائيلية نقلا عنها، أن "كل ما تناقلته الصحافة هو خارج عن سياقه الأصلي".

وقالت عرفات في منشور عبر صفحتها على "إنستجرام" أرفقته بصورة للرئيس الفلسطيني الراحل إنها "أجرت مقابلة مع التلفزيون الإسرائيلي في إطار فيلم وثائقي عن ياسر عرفات سيعرض بعد أسبوع"، مشيرة إلى أن "كل ما تناقلته وسائل الإعلام هو خارج عن سياقه الأصلي".

وشددت عرفات على أن "قضية وفاة ياسر عرفات لا تزال عند القضاء"، مشددة على أنها "لا تستطيع اتهام أحد بقتله، حتى إسرائيل، لأنها لا تملك دليلا"، وقالت: "لا أريد أن تلزق التهم في معارك سياسية كيدية فلسطينية داخلية من دون دليل قاطع".

وأضافت سهى عرفات أنها قالت في المقابلة إن "اتهامنا بالإرهاب الذي تتحدثون عنه هو الذي أوصل صوتنا إلى العالم"، مشيرة إلى أنها "أعربت عن رأيها بمعارضتها للانتفاضة، لأن الحرب لم تكن متساوية".

وختمت أرملة الزعيم الفلسطيني الراحل مؤكدة أنها لن تخاف من إبداء رأيها حتى وإن تم تحريفه، معتبرة أن "الحقيقة ستسطع دائما".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية نقلت عن سهى عرفات أن زوجها "أبو عمار مات مسموما بشكل مؤكد، ولكن ليس على يد إسرائيل".

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