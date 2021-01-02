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وزير خارجية لوكسمبورج يدافع عن استراتيجية التطعيم في الاتحاد الأوروبي

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وزير خارجية لوكسمبورج يدافع عن استراتيجية التطعيم في الاتحاد الأوروبي وزير خارجية لوكسمبورج يدافع عن استراتيجية التطعيم في الاتحاد الأوروبي

مصراوي Masrawy

12:49 م السبت 02 يناير 2021

لوكسمبورج/برلين- (د ب أ):

دافع وزير خارجية لوكسمبورج، جان أسيلبورن، عن استراتيجية الاتحاد الأوروبي للتطعيم ضد المستجد.

وقال أسيلبورن في تصريحات لمحطة "برلين-براندنبورج" الإذاعية الألمانية اليوم السبت إن مفوضية الاتحاد الأوروبي استثمرت الكثير في البحث عن لقاح كورونا، مضيفا أنه يتوجب أيضا على المفوضية ضمان حق التطعيم لكل فرد في أوروبا.

وأضاف أسيلبورن: "أنا مقتنع بأن المفوضية فعلت الشيء الصحيح، وأن كل دولة لديها لقاح كاف متاح. نحن في وقت تتم فيه الموافقة على المزيد والمزيد من اللقاحات، لكني لست قلقا للغاية من هذا الشأن".

وتفاوضت المفوضية الأوروبية على عقود مع ست شركات تطور لقاحات منذ الصيف، وحصلت على حقوق شراء تصل إلى ما يقرب من ملياري جرعة لمواطني الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 450 مليون. لكن اللقاح الذي طورته شركة "بيونتيك" الألمانية بالتعاون مع "فايزر" الأمريكية هو الوحيد الذي حصل حتى الآن على موافقة الاتحاد الأوروبي.

وطلبت المفوضية 300 مليون جرعة من هذا اللقاح وتحاول الآن الحصول على المزيد. وفي 6 يناير، قد تحصل شركة "موديرنا" الأمريكية أيضا على موافقة على لقاحها في الاتحاد الأوروبي.

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مصراوي Masrawy

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